 السمنة ستكلف العالم 1.2 ترليون دولار سنويا بعد 2025 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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السمنة ستكلف العالم 1.2 ترليون دولار سنويا بعد 2025

السمنة ستكلف العالم 1.2 ترليون دولار سنويا بعد 2025
المناطق - الرياض

قدّر خبراء تكلفة علاج سوء الصحة الناجم عن السمنة في جميع أنحاء العالم بـ1.2 ترليون دولار سنويا كل عام ابتداء من عام 2025.
وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن تكلفة علاج الأمراض المتعلقة بالسمنة ستكون “مرتفعة جدا” خلال الأعوام المقبلة ما لم يتم القيام بمزيد من الجهود للحد من انتشار هذا المرض المنتشر بسرعة.

وتعد البدانة والتدخين العاملين الرئيسيين وراء ارتفاع أعداد المصابين بالسرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري في جميع أنحاء العالم.

وذكر الخبراء أن الولايات المتحدة على سبيل المثال تواجه أكبر “تكلفة” لمعالجة السمنة والأمراض المتعلقة بها، حيث سترتفع من 325 مليار دولار سنويا في عام 2014 إلى 555 مليار دولار في غضون الثماني سنوات المقبلة.

وفي المملكة المتحدة، من المقرر أن ترتفع التكلفة إلى 237 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025.

وستصل تكلفة علاج المرض في ألمانيا إلى 390 مليار دولار، و251 مليار دولار في البرازيل.

وسبق للمدير التنفيذي للهيئة الوطنية للصحة النفسية، سيمون ستيفنز، أن حذر من أن السمنة تهدد بإفلاس خدمات الصحة الوطنية.

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