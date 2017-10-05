مليار ريال عائدات موسم العمرة الحالي بمكة

قدر عضو لجنة الحج بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة والمختص في اقتصاديات العمرة محمد سعد القرشي عائدات موسم العمرة الحالي ب مليار ريال شاملاً السكن والنقل والإعاشة للمعتمرين كافة، بمكة المكرمة.

وأوضح القرشي أن هناك ٤٧ شركة عمرة ستعمل في خدمة المعتمرين مما يسهم في تشغيل الفنادق والوحدات السكنية لإسكان المعتمرين بمكة المكرمة مؤكدًا أن جميع شركات العمرة أكملت استعداداتها لخدمة الزوار والمعتمرين والعمل على راحتهم.

وأبان القرشي أن هناك ٤٨٠ فندقاً بمكة المكرمة متوقع أن تصل أرباحها نحو ٢٠٠ مليون ريال موضحًا أن الحجوزات تشهد إقبالاً حول المنطقة المركزية كأفضل المناطق التي ينشدها المعتمر لتقل النسبة في بقية الفنادق والشقق المفروشة المحيطة بمنطقة العزيزية والعتيبية والششة والمناطق التي تبعد قليلاً عن المنطقة المركزية والمسجد الحرام كالجميزة والمسفلة.

ولفت القرشي إلى أن هناك نحو ٤٢ شركة أجرة في مكة المكرمة تقوم بإيصال زوار بيت الله الحرام عبر قرابة ١٥٠٠ سيارة أجرة نظامية، إلى مواقف السيارات والأسواق التجارية وأحياء مكة المكرمة مبيناً أن أكثر من ٧ آلاف حافلة مصرحة وجاهزة تساهم في نقل الزوار والمعتمرين إلى الحرم المكي الشريف.