اليوم.. العالم يحتفل بيوم الصحة النفسية

تحيي منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء اليوم العالمي للصحة النفسية 2017 تحت شعار “الصحة النفسية في مكان العمل”، حيث يسلط الاحتفال هذا العام إلي أن العوامل الاجتماعية النفسية مثل العمل بكفاءة عالية وبأجور متدنية تؤدي إلى مضاعفات صحية وصحية نفسية تنعكس على الأداء والجودة في العمل.

وأثبتت الدراسات أن عدم الاستقرار في العمل، والعمل تحت ظروف نفسية اجتماعية غير مطمئنة تؤدي إلى مضاعفات نفسية تؤثر على القلب والشرايين تفوق التدخين لفترات طويلة، وأن أعلى الأضرار لسوء الحالة النفسية هي أضرار اقتصادية من الدرجة الأولى.

إن أعلى أضرار الاكتئاب هي انخفاض إنتاجية الانسان وما ينتجه من توترات في أماكن العمل وغياب وأضرار مباشرة على الأجهزة والآلات نتيجة لعدم التركيز. كما أن الاهتمام بعلاج المرضى النفسيين قد أهمل في حين أنه جزء لا يتجزأ من كفاءة العملية الإنتاجية المتكاملة.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلي أن الاكتئاب واضطرابات القلق هي الاضطرابات النفسية الشائعة التي لها تأثير على قدرتنا على العمل ، والعمل بشكل منتج.

وعلى الصعيد العالمي، يعاني أكثر من 300 مليون شخص من الاكتئاب، وهو السبب الرئيسي للإعاقة، كما أن أكثر من 260 مليون يعيشون مع اضطرابات القلق وكثير من هؤلاء الناس يعيشون مع كليهما.

وتقدر دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية مؤخرا أن اضطرابات الاكتئاب والقلق تكلف الاقتصاد العالمي 1 تريليون دولار سنويا من فقدان الإنتاجية.

ويتم الاحتفال فى 10 أكتوبر من كل عام باليوم العالمى للصحة النفسية ، وكان أول احتفال به في عام 1992 بناء على مبادرة من الاتحاد العالمي للصحة النفسية، وذلك لتذكير الشعوب بأهمية الصحة النفسية ومزيد من التوعية عن المرض النفسى والعمل على حل كافة المشكلات التى تعترض السلامة النفسية لشعوب الأرض والعمل على علاج الاضطرابات النفسية التى ظهرت مع متطلبات العصر وضغوطه .

وتعريف الصحة النفسية، أي تعنى غياب الاتزان بين ثلاثة محاور رئيسية التى ترتكز عليها الشخصية السوية، والثلاث ركائز التى تكتمل بها الصحة النفسية هى العقل والنفس والجسد.

وعندما يحدث خلل بهذه الركائز الأساسية للشخصية السوية يحدث المرض النفسي، أي عدم توافق الشخص مع ذاته الداخلية وعالمه الخارجى بالمثل.

ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية “الخاص بالصحة النفسية في مجال العمل”، إلي أن العلاقة بين التوتر والأداء في الوظيفة شيء معقد ويمكن أدراك مؤشرات التوتر في العمل بتحليل نسبة الانقطاع عن العمل كإجازة عادية أو مرضية ومن خلال استجواب عن مدى استمتاع الموظف بعمله، وعن مستوى حوافز الإنتاج التي تتجاوز المتوقع.