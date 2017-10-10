 “العمل الحر” .. بوابة جديدة لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“العمل الحر” .. بوابة جديدة لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل

“العمل الحر” .. بوابة جديدة لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل

دشن الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء البوابة الالكترونية لبرنامج (العمل الحر) لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل.

وقام الوزير الغفيص بتسليم أول وثائق البرنامج لمجموعة من الشباب والشابات أصحاب المشاريع الذاتية.

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية أن هناك 78 مهنة مشمولة بـ (العمل الحر) ويمكن للرياديين الاستفادة من البرنامج الذي سيمكنهم بدعم “هدف” من الاشتراك بـ “التأمينات”.

ويمكن لرواد ورائدات الأعمال التسجيل في برنامج (العمل الحر) من خلال الرابط (freelance.910ths.sa).

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