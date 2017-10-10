رئيس مجلس علماء باكستان يشيد بدور المملكة لعنايتها بالقرآن الكريم

أشاد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الدكتور طاهر محمود الشرفي, بالدور الريادي الذي تصدرته المملكة العربية السعودية في عنايتها بالقرآن الكريم، واهتمامها بأهل القرآن، تشجيعها لحفظته، وتحفيز الناشئة نحو كلام الله تعالى حفظاً وتلاوة وتدبراً .

وأعرب الدكتور الشرفي بمناسبة استضافته في المسابقة عن سعادته بهذه الفرصة، مشيراً إلى أنه اطلع على برامج مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية الـ39 التي تنظمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مبيناً أن المسلم أحوج ما يكون إلى التمسك بالقرآن الكريم في وقت الفتن، حيث جاءت هذه المسابقة المباركة لتحفز الشباب على لزوم القرآن الكريم، والابتعاد عن مواضع الريبة والفتنة، مؤكداً أن المسابقة زادت شرفاً بإقامتها في المسجد الحرام .

وقال: ” المملكة تستقبل الجميع, والناس عندها سواسية تحت حكم القرآن الكريم والسنة النبوية، رافعاً الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – , مقدما الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ .