 رئيس مجلس علماء باكستان يشيد بدور المملكة لعنايتها بالقرآن الكريم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هيئة الاتصالات تطلق “مقياس” جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة خادم الحرمين الشريفين يؤكد حرص المملكة على تعزيز العلاقات وترسيخها بين المملكة وروسيا الخدمة المدنية تدعو 8 مرشحين من الناجحين في مسابقة الأمن والسلامة أمير الرياض يصدر قرار بترقية محافظ الخرج وتثبيته كمحافظ غداً .. أمير القصيم يضع حجر الأساس لسارية طريق الملك عبدالعزيز شمال بريدة توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين المديرية العامة للزراعة بالأحساء وغرفة الأحساء جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي تكرم الفائزين بالرباط رئيس مجلس علماء باكستان يشيد بدور المملكة لعنايتها بالقرآن الكريم رابطة العالم الإسلامي الوجه الجديد انتشار عصابات اختطاف الأطفال في أحياء صنعاء .. ومئات المفقودين مرور الدلم يسحب السيارات التالفة “هيئة المواصفات”: تطبيق نظام “سابر” سيرفع نسبة البيع في الأسواق

رئيس مجلس علماء باكستان يشيد بدور المملكة لعنايتها بالقرآن الكريم

رئيس مجلس علماء باكستان يشيد بدور المملكة لعنايتها بالقرآن الكريم
واس - مكة

أشاد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الدكتور طاهر محمود الشرفي, بالدور الريادي الذي تصدرته المملكة العربية السعودية في عنايتها بالقرآن الكريم، واهتمامها بأهل القرآن، تشجيعها لحفظته، وتحفيز الناشئة نحو كلام الله تعالى حفظاً وتلاوة وتدبراً .
وأعرب الدكتور الشرفي بمناسبة استضافته في المسابقة عن سعادته بهذه الفرصة، مشيراً إلى أنه اطلع على برامج مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية الـ39 التي تنظمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مبيناً أن المسلم أحوج ما يكون إلى التمسك بالقرآن الكريم في وقت الفتن، حيث جاءت هذه المسابقة المباركة لتحفز الشباب على لزوم القرآن الكريم، والابتعاد عن مواضع الريبة والفتنة، مؤكداً أن المسابقة زادت شرفاً بإقامتها في المسجد الحرام .
وقال: ” المملكة تستقبل الجميع, والناس عندها سواسية تحت حكم القرآن الكريم والسنة النبوية، رافعاً الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – , مقدما الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>