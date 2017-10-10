جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي تكرم الفائزين بالرباط

تقيم جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي الحفل التكريمي للفائزين بالدورة الأولى للمؤسسات والجمعيات الفائزة ، وذلك تحت رعاية كريمة من جلالة الملك محمد السادس ، ملك المملكة الغربية ، وبحضور كبار المسؤولين من داخل المغرب وخارجها ، وذلك في شهر أكتوبر الحالي .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس امناء مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ، ورئيس مجلس امناء مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية ، قد أعتمد اسماء الفائزين من المؤسسات والجمعيات الخيرية الفائزة بالدورة الأولى ، ولقد انهت اللجان المكلفة بإظهار نتائج أعمالها ، حيث شارك في الجائزة 156 مؤسسة وجمعية خيرية على مستوى الوطن العربي موزعة على 15 دولة ، إذ شكلت لجان التقييم من أربعة دول وهي : ” المملكة العربية السعودية ، المملكة الاردنية الهاشمية ، جمهورية مصر العربية ، جمهورية السودان ، وذلك بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة ، وتم ترشيح الفائزين طبقاً لمعايير الجائزة وإعلان النتائج.

وتعتبر الجائزة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والتي تهدف الى تطوير الأداء المؤسسي للجمعيات الخيرية من خلال محاولة استيفائها لمعايير الجائزة . حيث جرى تصميم الجائزة وتحديد معاييرها بناء على أفضل الممارسات في مجال العمل الخيري على مستوى العالم ، كما أن الجائزة تسعى إلى تحديث معاييرها لتأتي متوافقة مع أفضل المعايير العالمية في مجال العمل الخيري .

وعلى الرغم من الأقبال الكبير للمشاركة في المنافسة للفوز بالجائزة من قبل العديد من الجمعيات الخيرية على مستوى العالم العربي إلا أن الجائزة تطمح في رفع اعداد المشاركين من خلال اضافة فروع جديدة لها تلبية لرغبات العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية خاصة الصغيرة منها الأمر الذي سيدفع بالعمل الخيري والانساني في كل انحاء العالم العربي الى الافضل بل سيدعم العمل الانساني العالمي ، وسيتم دعوة خبراء متخصصين في مجال إدارة العمل الخيري للمشاركة في تحليل النتائج وتصميم البرامج التطويرية للاستفادة من خبراتهم في توفير المعلومات واقتراح الحلول التي يمكن أن تستفيد منها الجمعيات الخيرية في تطوير أدائها ، كما ستقوم مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية بنشر المعارف والحلول التطويرية بين كافة الجمعيات الخيرية في الوطن العربي من “خلال مشروع معرفة” التابع للمؤسسة .

صرح بذلك الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري ، الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية قائلاً : أن الجائزة هي أحد أنشطة المؤسسة التي تعتز بها إذ صدرت الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظة الله – على إطلاقها على مستوى الوطن العربي بهدف تطوير أداء المؤسسات والجمعيات ذات البعد الإنساني من خلال المنافسة على الفوز بالجائزة بتطبيق معاييرها التي تعكس تقييم الأداء في العناصر المختلفة مثل خدمات المستفيدين وتخطيط الاستراتيجية والقيادة وغيرها من العناصر الآخرى .

وبهذة المناسبة عبر الدكتور الانصاري عن شكره وتقديره لجلالة الملك محمد السادس لرعايته حفل جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي في الرباط والذي يعكس الاهتمام بتطوير العمل الانساني على مستوى الوطن العربي .

وذكر الدكتور الانصاري : على أن حفل التكريم هو المرحلة الأولى من الجائزة ، اذا ستقوم بتحليل النتائج وتصميم برامج تطويرية للمؤسسات الإنسانية والخيرية بالوطن العربي بناء على هذة النتائج حيث ستعقد الجائزة ندوات ووش العمل لهذا الغرض .

واستطرد الدكتور الانصاري : على أن الامانة العامة للمؤسسة انهت كافة الاستعدادات ووجهت الدعوات الى المسؤولين بالمؤسسات الفائزة وغيرهم من المهتمين بالعمل الانساني في الوطن العربي للمشاركة بهذا الحفل .

وأختتم د . الانصاري : بالشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس أمناء المؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز على إطلاقة هذة الفكرة ودعمه لها إلى أن تم الانتهاء من تنفيذها .