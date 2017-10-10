توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين المديرية العامة للزراعة بالأحساء وغرفة الأحساء

وقعّت المديرية العامة للزراعة بالأحساء ممثلة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة وغرفة الأحساء اتفاقية إطارية تقوم على تعزيز أوجه التنسيق والتعاون والمشاركة بينهما بما يحقق أهدافهما المشتركة ويصب في مصلحة مجتمع واقتصاد الأحساء، وذلك لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، وتتضمن مجالات البحوث والدراسات والاستشارات الزراعية والتدريب بالإضافة إلى المشاركة والدعم اللوجستي.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية، صباح اليوم الثلاثاء 20 محرم 1439هـ الموافق 10 أكتوبر 2017، بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالغرفة، حيث مثّل المديرية المهندس خالد بن سعد الحسيني مدير عام المديرية العامة للزراعة بالأحساء فيما وقّع عن الغرفة الأستاذ عبداللطيف بن محمد العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وتتضمن الاتفاقية جملة من البنود أهمها البحوث والاستشارات الزراعية والتدريب، حيث يتم تنفيذ برامج ودورات تدريبية تلبي حاجة الطرفين، علاوة على إمكانية الإفادة من الخبرات المهنية والعملية لدى الطرفين، من خلال إطلاق عدد من البرامج التدريبية المتخصصة للمزارعين أو أبنائهم أو من يرغب بالعمل في القطاع الزراعي بالإضافة إلى مجالات المشاركة والدعم اللوجستي بين الطرفين، مثل: استضافة الفعاليات والأنشطة الرئيسة لكل جهة، الإعلان عن الفعاليات وتسويقها عبر القنوات الإعلامية المتاحة والمشاركة في المعارض المتخصصة لدى الطرفين.

وأوضح المهندس خالد الحسيني مدير عام المديرية العامة للزراعة بالأحساء أن الاتفاقية تواكب أهداف ومنطلقات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 لما تحتويه من محاور التعاون والتنسيق والعمل المشترك وتبادل المعلومات وبحث وايجاد الحلول للمشاكل البيئية والمائية والزراعية بالأحساء وإجراء المسوحات والدراسات الاقتصادية الزراعية وتنمية وتطوير القوى البشرية العاملة في مجالات الزراعة والأغذية والتصنيع الغذائي.

وأبان المهندس الحسيني أن الاتفاقية تعمل كذلك على دعم كافة أوجه التنسيق لإقامة الفعاليات المشتركة بما يخدم السياسات الزراعية العامة ويسهم في تنمية وتطوير قطاع الأعمال الزراعي بالأحساء، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الطرفين لتفعيل ما ورد في الاتفاقية، مع تسمية ضباط اتصال من الطرفين.

ومن جهته، أكد الأستاذ عبداللطيف العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن هذه الاتفاقية تُعد باكورة أعمال مجلس إدارة الغرفة في دورته العاشرة الجديدة (1438 – 1442هـ)، مبينًا أنها تعمل على تأطير أوجه التعاون والمشاركة مع المديرية بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ورفع مستوى تنافسيته، وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار الزراعي بما يسهم في التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح العرفج أن الاتفاقية نصت على تحديد مشكلات مجتمع الأعمال بالأحساء الخاصة بالقطاع الزراعي والمائي والبيئي، ووضع الخطط والبرامج الزمنية للتعامل معها، ثم تحديد حاجاته وتلبيتها، وكذلك تزويد كل طرف بقائمة تحوي أهم مشكلاته وطموحاته لتكون حاضرة عند صياغة أي استراتيجية مستقبلية، بما يساهم في دعم المشروعات والبرامج الإبداعية الخاصة بالطرفين، ويؤدي إلى دعم وتنمية وتطوير منظمات الأعمال، بما يصب في مصلحة قطاع الأعمال والمزارعين بالأحساء.

يُشار إلى أن الاتفاقية أجازت إضافة مواد جديدة إليها طوال مدة سريانها بموافقة الطرفين، وكذلك تقديم تقارير دورية من فريق العمل المشترك، على أن يكون هنالك تقييم لمحاورها كل ستة أشهر.