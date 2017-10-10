غداً .. أمير القصيم يضع حجر الأساس لسارية طريق الملك عبدالعزيز شمال بريدة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يوم غد الأربعاء وضع حجر الأساس لمشروع سارية طريق الملك عبدالعزيز بمدينة بريدة الذي تعتزم تنفيذه أمانة منطقة القصيم.

و ثمن أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي رعاية سموه لوضع حجر الأساس للمشروع ، مشيراُ بأن مشروع السارية يأتي ضمن منظومة متكاملة لتحسين وتجميل المداخل الرئيسية لمدينة بريدة وفق توجهات ومتابعة سمو أمير المنطقة حفظه الله ، موضحاً أن المشروع يقع على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع الطريق الدائري الشمالي لمدينة بريدة في مكان مميز ويعد أحد مداخل مدينة بريدة الرئيسية، وأشار أمين القصيم أن إرتفاع السارية يبلغ 100 متر كأطول سارية على مستوى المنطقة وسوف يتم تنفيذها بمواصفات فنية متقدمة.