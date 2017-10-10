 الخدمة المدنية تدعو 8 مرشحين من الناجحين في مسابقة الأمن والسلامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الخدمة المدنية تدعو 8 مرشحين من الناجحين في مسابقة الأمن والسلامة

الخدمة المدنية تدعو 8 مرشحين من الناجحين في مسابقة الأمن والسلامة
واس - الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 8 مرشحين ممن تقدموا لمسابقات وظيفية لوظائف الأمن والسلامة التي تم إعلانها في وقت سابق، وأجريت المسابقة بين المتقدمين وتم ترشيحهم على دفعات متوالية وحسب الأولوية في درجات المسابقة، حيث أدرجت أسماؤهم على قوائم الانتظار ويتم ترشيحهم حسب تسلسلهم في قائمة الانتظار فور تلقي الوزارة طلبات الجهات الحكومية في شغلها من خلال ما يتوفر لديها من شواغر أو مشغولة بغير المواطنين.
وطلبت الوزارة من الأخوة الموضحة أسمائهم سرعة مراجعة الفروع التي تقدموا لها لاستكمال إجراءات ترشيحهم ابتداء من دوام يوم الأحد القادم 25- 1- 1439هـوحتى نهاية دوام يوم الخميس 29- 1- 1439هـ .

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