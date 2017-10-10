إغلاق أكثر من ٣٠ محل تجاري بسبب مخالفة الأنظمة بالدمام

أغلقت بلدية وسط الدمام ممثلة بإدارة الأسواق عدد من المحلات التجارية بسبب مخالفتها للأنظمة لعدم تجاوب أصحابها مع البلدية، جاء ذلك ضمن الجولات الميدانية للبلدية على المنشآت التجارية للتأكد من اتباع الأنظمة .

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري في (تصريح صحافي) : قامت الفرق الميدانية لإدارة الأسواق في بلدية وسط الدمام، بإغلاق عدد من المحلات التجارية بلغت ٣١ منشأة متعددة الأنشطة كملات بيع الملابس وورش تكييف وتبريد ومحلات مخصصة لبيع مواد البناء والإنارة ومكتبين لتأجير السيارات.

مشيرا إلى أنه تم مسبقا إشعار أصحاب المحلات بمراجعة البلدية واستكمال الإجراءات النظامية لاستخراج الرخص المهنية لمزاولة الأعمال التجارية.

وشدد الشمري على أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والإجراءات البلدية المترتبة عليهم، مشيرا الى أن الرقابة مستمرة على المحلات التجارية ، مؤكداً أنه تم التوجيه بالعمل على تكثيف الأعمال الرقابية وذلك للمحافظة على نظامية المحلات واتباع الإجراءات الرسمية.

ودعا المهندس الشمري المواطنين والمقيمين إلى رفع البلاغات مركز البلاغات ٩٤٠ الذي يعمل على مدار الساعة لإستقبال جميع الملاحظات ، والتي يتم التعامل معها بشكل فوري.