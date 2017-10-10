 280 أسرة منتجة و 19جهة حاضنة في معرض غرفة الشرقية للأسر المنتجة «صنعتي 2017م» | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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280 أسرة منتجة و 19جهة حاضنة في معرض غرفة الشرقية للأسر المنتجة «صنعتي 2017م»

280 أسرة منتجة و 19جهة حاضنة في معرض غرفة الشرقية للأسر المنتجة «صنعتي 2017م»
المناطق - الدمام - منال الدوسري

تُشارك قرابة الـ280 أسرة منتجة و19 جمعية خيرية حاضنة لأكثر من 400 أسرة في معرض الأسر المنتجة «صنعتي 2017م»، الذي تُقيمه الغرفة في نسخته الثالثة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير «سعود بن نايف بن عبدالعزيز»، أمير المنطقة الشرقية، وبالتعاون مع شركة الظهران الدولية «اكسبو»، وذلك في الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر القادم.
ويهدف المعرض بحسب أمين عام غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، إلى الارتقاء بالأسر المنتجة في المنطقة وجعلها قيمة مُضافة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن معدلات المشاركة في المعرض تتزايد عامًا بعد الآخر.
وأوضح الوابل، مدى الاستعدادات المتواصلة من قبل الغرفة ممثلة في مركز المسؤولية المجتمعية للمعرض، لافتًا إلى أن تضاعف أعداد راغبي المشاركة بفعليات «صنعتي 2017م» لاسيما من الجهات الحاضنة للأسر المنتجة، يحمل العديد من النتائج الإيجابية لما قدّمه المعرض في النسختين السابقتين، فضلاً عما تُقدمه الغرفة على مدار سنوات مضت من توعية اقتصادية شاملة.
وأشار  الوابل، إلى أن الأسر المنتجة تقوم بمهمتي التصنيع والبيع معًا، ولما لها من خبرة متراكمة في عملية التصنيع سوف يتم التركيز في برامج ودورات التدريب المصاحبة لهذه النسخة على تحفيز عناصر الابتكار والمساعدة على التطوير والتوعية بالمنتجات الشبيهة وكيفية تدريبهم على الإبداع في منتجاتهم، أما مهمة البيع فتطلبت تزويد الأسر بفنون ومهارات البيع وفقًا لأحدث ما توصلت إليه فنون البيع المباشر، مؤكدًا أن الغرفة سوف تتبع نموذجًا تطويريًا جديدًا في هذه النسخة من صنعتي 2017م.

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