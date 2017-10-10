نائب أمير عسير يرعى حفل افتتاح معرض جامعة الملك خالد للكتاب والمعلومات

دشن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم ، حفل افتتاح معرض” الكتاب والمعلومات الـ 14 ” الذي تنظمه جامعة الملك خالد، خلال الفترة من 20 إلى 29 محرم الجاري ، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط .

وفور وصول سموه مقر الحفل قص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض, ثم اطلع سموه على ما تحتويه المعارض المصاحبة التي شارك فيها أكثر من 70 دوراً للنشر، لعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية .

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي كلمة ثمّن خلالها رعاية ومتابعة أمير منطقة عسير وسمو نائبه لجميع فعاليات وبرامج الجامعة، مشيراً إلى أن فعاليات المعرض تشمل العديد من الأنشطة الثقافية والأمسيات شعرية والدورات في الخط العربي، وفعاليات نسائية خاصة وفعاليات للطفل .

بعد ذلك شاهد سمو الأمير منصور بن مقرن والحضور فيلما مرئيا عن ” معرض الكتاب والمعلومات الـ 14 “، استعرض خلاله جهود عمادة شؤون المكتبات بالجامعة وماتقدمه من خدمات وبيئة تعليمية حديثة، سعيا للاستفادة والارتقاء بالجوانب الثقافية والتعليمية لكافة شرائح المجتمع .

عقب ذلك ألقى عميد شؤون المكتبات بالجامعة عضو اللجنة المنظمة للمعرض الدكتور عبدالله آل ناصر كلمة أوضح خلالها أن معرض جامعة الملك خالد للكتاب والمعلومات الرابع عشر يأتي ضمن فعاليات وبرامج أبها عاصمة السياحة العربية 2017، الذي يحمل عنوان ” سياحة في كتاب “، بهدف تفعيل دور الجامعة في التنمية السياحية والثقافية لدى كافة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المعرض في دورته الحالية يشهد قفزة نوعية وتغيراً جذرياً في الشكل والمحتوى عن الأعوام السابقة.

وبيّن الدكتور آل ناصر أن المعرض الذي يقع على مساحة 5 آلاف متر مربع, يشارك في العديد من دور النشر المحلية المعروفة، إضافة إلى استضافة جامعة الملك سعود ” كضيف شرف المعرض “، ومشاركة عدد من الجهات التي تهتم بالمعلومات، وحضور ومشاركة الجامعات السعودية والمكتبات العامة، مثل دارة الملك عبدالعزيز والمكتبات العامة التابعة لوزارة الثقافة والإعلام والأندية الأدبية ممثلة في نادي أبها الأدبي والجهات الحكومية والخيرية, بالإضافة إلى مشاركة بعض المراكز والكراسي العلمية في الجامعة .

وأكد أن المعرض يصاحبه مجموعة من الفعاليات الثقافية والتي تركز في مجملها على كل ما له علاقة بالقراءة والكتاب والعديد من الأمسيات الشعرية والدورات التدريبية المجانية, داعياً محبي القراءة لزيارة المعرض والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم المعرفة واقتناء الكتب .

تلى ذلك كلمة لوكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد بن سالم العمري أشار خلالها إلى أن جامعة الملك سعود تتشرف بالمشاركة في معرض الكتاب لجامعة الملك خالد, والذي يأتي ضمن فعاليات أبها عاصمة السياحة العربية 2017, مؤكداً أن التعاون بين الجامعات السعودية في المجالات التعليمية والبحثية والثقافية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات المتعددة، يظهر التأثير الإيجابي لذلك خاصة في استثمار إمكانيات الجامعات المتعاونة وتوجيه طاقاتها لتحقيق أهدافها المأمولة, والاستفادة من التجارب البينية الناجحة، بما يحقق نقل الخبرات وتبادلها بين الجامعات .

وفي نهاية الحفل كرّم سمو الأمير منصور بن مقرن الجهات المشاركة في إنجاح المعرض, كما تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .