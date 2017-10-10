 فريق طبي في مستشفى البدائع العام يستخرج رصاصة من بطن طفل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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فريق طبي في مستشفى البدائع العام يستخرج رصاصة من بطن طفل

فريق طبي في مستشفى البدائع العام يستخرج رصاصة من بطن طفل
المناطق - البدائع

تمكن فريق طبي بمستشفى البدائع العام بقيادة أخصائي الجراحة أحمد عيسى من استخراج رصاصة داخل بطن طفل يبلغ من العمر عشر سنوات
حيث حضر الطفل لقسم الطوارئ ويعاني من الالام في البطن حادة وبعد الكشف السريري وأخذ الفحوصات المخبرية والإشعاعية تبين وجود رصاصة بندقية هوائية داخل احشاء الطفل حيث لا بد من التدخل الجراحي
وتم إجراء عملية عاجلة لاستخراج الرصاصة وخلال العملية تبين وجود نزف داخلي من شريان صغير نابض وعشر إصابات في الامعاء ( القولون المستعرض والأمعاء الصائم والأمعاء اللفائفي والقولون السيني وكذلك إصابة في مساريقا الامعاء الدقيقة ) وتم رتق جميع الاصابات وغسل البطن وخرج المريض من المستشفى بصحة جيدة

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