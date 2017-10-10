وفاة شخص وإصابة اخر في حادث مروري بالباحة

اوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني بانه ورد بلاغ عن حادث تصادم على طريق العقيق الباحة بعد كلية التقنيه باتجاه العقيق وتم توجيه الفرقة الاسعافيه للموقع وعند وصول الفرقة اتضح بوجود اصابتين اصابه خطيره توقف قلب وتنفس والاصابه الاخرى كانت بسيطه وتم التعامل مع الاصابه الخطيره CBR حتى وصول المستشفى، والاصابه الاخرى كانت بسيطه وكانت اصابته سحجات في الوجه وتم التعامل مع الاصابات بالموقع اسعافياً وبعد ذلك تم نقلها لمستشفى العقيق العام .

وأهاب الزهراني بالمواطنين والمقيمين التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا يتم إعاقتهم عن تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

وعلمت ((المناطق )) من مصادرها بان الشخص الذي وصل الى مستشفى توفي متأثرا بإصابته .