 وفاة شخص وإصابة اخر في حادث مروري بالباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وفاة شخص وإصابة اخر في حادث مروري بالباحة فريق طبي في مستشفى البدائع العام يستخرج رصاصة من بطن طفل نائب أمير عسير يرعى حفل افتتاح معرض جامعة الملك خالد للكتاب والمعلومات الجمارك السعودية: لا حاجة لإرفاق “شهادة المنشأ” مع المستندات اللازمة للفسح الجمركي 280 أسرة منتجة و 19جهة حاضنة في معرض غرفة الشرقية للأسر المنتجة «صنعتي 2017م» إغلاق أكثر من ٣٠ محل تجاري بسبب مخالفة الأنظمة بالدمام أمير القصيم: لحمّة الشعب وتكاتفه مع القيادة أجهضت كل ما يحاك ضد المملكة  توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين المديرية العامة للزراعة بالأحساء وغرفة الأحساء افتتاح قسم ” العلاج الطبيعي ” بمستشفى القرية العليا لخدمة 20 الف نسمة ملتقى مكة الثقافي ينظم ورشته الثانية “المنبر الإعلامي” بمشاركة 70 جهة هيئة المواصفات : تطبيق نظام “سابر” سيؤدي إلى رفع نسبة البيع بالأسواق السعودية “الغفيص” يطلق 5 برامج جديدة لدعم تمكين السعوديين والسعوديات في سوق العمل

وفاة شخص وإصابة اخر في حادث مروري بالباحة

وفاة شخص وإصابة اخر في حادث مروري بالباحة
المناطق - الباحة

اوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني بانه ورد بلاغ عن حادث تصادم على طريق العقيق الباحة بعد كلية التقنيه باتجاه العقيق  وتم توجيه الفرقة الاسعافيه للموقع وعند وصول الفرقة اتضح بوجود اصابتين اصابه خطيره توقف قلب وتنفس والاصابه الاخرى كانت بسيطه وتم التعامل مع الاصابه الخطيره CBR حتى وصول المستشفى، والاصابه الاخرى كانت بسيطه وكانت اصابته سحجات في الوجه وتم التعامل مع الاصابات بالموقع اسعافياً وبعد ذلك تم نقلها لمستشفى العقيق العام .
وأهاب الزهراني بالمواطنين والمقيمين التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا يتم إعاقتهم عن تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.
وعلمت ((المناطق )) من مصادرها بان الشخص الذي وصل الى مستشفى توفي متأثرا بإصابته  .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>