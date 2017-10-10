 انطلاق موسم سباقات ميدان الفروسية بجدة الخميس المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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انطلاق موسم سباقات ميدان الفروسية بجدة الخميس المقبل

انطلاق موسم سباقات ميدان الفروسية بجدة الخميس المقبل
المناطق - محمد الغبيشي - جدة 

ينطلق موسم سباقات الخيل لميدان الفروسية بمحافظة جدة لعام 1439هـ يوم الخميس 1439/1/12 بموقع الميدان طريق عسفان  وسوف ينطلق الشوط الأول  الساعة 3.30 عصرًا وسيكون السباق على كأس ودروع وتقديرية ميدان الفروسية… كما تقدم المدير التنفيذي الأستاذ حسن بن محمد سندي بهذه المناسبة نيابة عن جميع منسوبي الميدان من اللجنة العليا للميدان وإدارة النادي وملاك الخيل والمدربين والخياله بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس مجلس إدارة النادي ولكل من ساهم في الإعداد الجيد لهذا الموسم… ومن ناحية آخرى أفاد بأن هناك عدد مميز من الداعمين الجدد إضافًة إلى الداعمين المستمرين الذين نتقدم لهم جميعًا بكل الشكر والتقدير لدعهم لهذه الرياضة العريقة وفيما يخص الخيل العربي أفاد بأن دعمها خلال الثلاثة عقود الماضية كان كبيرًا وملحوظًا من فروسية جدة وهناك بشارة سيعلن عنها قريبًا .

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