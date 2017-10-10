تصفيات مونديال 2018 : أستراليا تتأهل إلى الملحق الدولي بفوزها على سوريا

خرج المنتخب السوري لكرة القدم من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 ، بعد خسارته من مضيفه الاسترالي بهدفين مقابل هدف اليوم بعد التمديد في إياب الملحق الآسيوي في سيدني.

وافتتحت سوريا التسجيل عن طريق عمر السومة بالدقيقة (6) وعادل لأستراليا تيم كايهيل بالدقيقة (13)، ثم أضاف كايهيل هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني بالدقيقة (109) الذي شهد طرد لاعب الوسط السوري محمود المواس .

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 الأسبوع الماضي في ماليزيا .

وبذلك تأهلت استراليا لمواجهة رابع تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) الشهر المقبل، في ملحق دولي مؤهل مباشرة إلى المونديال.