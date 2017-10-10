 منتدى الشراكة المجتمعية ينطلق الأسبوع القادم لتحقيق رؤية 2030 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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منتدى الشراكة المجتمعية ينطلق الأسبوع القادم لتحقيق رؤية 2030

منتدى الشراكة المجتمعية ينطلق الأسبوع القادم لتحقيق رؤية 2030
المناطق ـ الرياض - وليد الحمود

تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الثلاثاء القادم 17 أكتوبر منتدى الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي الأدوار التكاملية لمؤسسات المجتمع لتحقيق رؤية المملكة 2030 ويستهدف المنتدى الذي يستمر لمدة يومين توفير بيئة حوارية متقدمة تجمع الفعاليات المجتمعية الحكومية والأهلية وغير الربحية إلى جانب عدد من النخب المحلية والدولية من الخبراء والمتخصصين لإستعراض السبل والآليات والوسائل الكفيلة بتكامل الأدوار المجتمعية لدعم فرص نجاح رؤية المملكة 2030 ، وسيناقـش المؤتمر أربعة محاور رئيسية تتناول رؤية المملكة ومؤشرات تحققها ، الوعي المجتمعي ودوره في نجاح رؤية المملكة ، إضافةً إلى التنمية الإجتماعية المستدامة كهدف رئيس لرؤية المملكة ، وأخيراً مكانة التعليم العالي والبحث العلمي في رؤية المملكة

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