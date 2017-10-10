الأمير فيصل بن خالد بن سلطان  يستقبل منسوبي تعليم الحدود الشمالية  بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على ضرورة قيام المعلمين بتحصين وحماية عقول الناشئة من الأفكار الضالة ، والمنحرفة ، مثمناً سموه الدور الرائد الذي يقوم به المعلمون والمعلمات في بناء الأجيال وبما يحملونه من ثقة وتقدير ، مشيراً إلى أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تولي التعليم جل عنايتها واهتمامها إيمانا بالدور المهم له في بناء العقول ومستقبل الوطن .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام التعليم في المنطقة الاستاذ عبدالرحمن القريشي وعدد من المسؤولين والمعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم .

وأكد القريشي في كلمة له بهذه المناسبة أن الإدارة تولي المعلمين والمعلمات عناية خاصة بوصفهم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وصناعة المستقبل وعليهم تعقد الآمال في تربية النشء ، مثمناً لسمو أمير المنطقة دعمه المتواصل للأسرة التعليمية في المنطقة ولبرامج التعليم.