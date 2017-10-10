 أمير الحدود الشمالية يعزي في وفاة الشيخ عقيل المجلاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس مجلس إدارة سابك الجديد في اول زيارة رسمية له يزور الهيئة الملكية بالجبيل أمير منطقة القصيم يدشن حملة التشجير لزراعة 50.000 شجرة غداً الأربعاء أمير القصيم يستقبل مدير ومنسوبي مكتب “واس ” بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي الإخباري الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يشيد بانخفاض الحوادث المرورية في المنطقة الشرقية بنسبة 41% مياه محافظة الخرج توضح أسباب الهبوط بحي اليمامة التعلم مدى الحياة .. بتعليم المنطقة الشرقية مذيع الجزيرة “جمال ريان” نسب عائلتنا يعود لباب “الريان” في الجنة! أمير الحدود الشمالية يدعم جمعية التنمية الأسرية ” ألفة ”  بعرعر ب ١٠٠ الف ريال أمير الحدود الشمالية يعزي في وفاة الشيخ عقيل المجلاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان  يستقبل منسوبي تعليم الحدود الشمالية  بمناسبة اليوم العالمي للمعلم أمير عسير يستقبل الدكتورعطيف  أمير المدينة يستقبل سفير باكستان لدى المملكة

أمير الحدود الشمالية يعزي في وفاة الشيخ عقيل المجلاد

أمير الحدود الشمالية يعزي في وفاة الشيخ عقيل المجلاد
المناطق - عرعر

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية العزاء والمواساة في وفاة الشيخ عقيل بن مهنا المجلاد – رحمه الله- شيخ قبيلة الدهامشة من عنزه .
جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمنزل الفقيد في قرية أم خنصر , حيث كان في استقباله خالد عقيل المجلاد وأبناء الفقيد , داعيا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويخلفه في عقبه خيراً .
وقد أعرب أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على عزائه ومواساته، سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>