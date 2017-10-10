أمير الحدود الشمالية يعزي في وفاة الشيخ عقيل المجلاد

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية العزاء والمواساة في وفاة الشيخ عقيل بن مهنا المجلاد – رحمه الله- شيخ قبيلة الدهامشة من عنزه .

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمنزل الفقيد في قرية أم خنصر , حيث كان في استقباله خالد عقيل المجلاد وأبناء الفقيد , داعيا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويخلفه في عقبه خيراً .

وقد أعرب أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على عزائه ومواساته، سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء.