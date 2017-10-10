أمير الحدود الشمالية يدعم جمعية التنمية الأسرية ” ألفة ” بعرعر ب ١٠٠ الف ريال

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بعرعر الدكتور عايد بن عبيد العنزي وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع سموه على عرض للبرنامج الذي تعتزم الجمعية إقامتها في عرعر، ،مثمناً جهود القائمين على الجمعية .

ومعلنا سموه عن تبرعه بمبلغ ١٠٠ الف ريال دعما لبرامج جمعية التنمية الأسرية .

٠٠من جانبه أعرب الدكتور العنزي نيابة عن منسوبي الجمعية عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه لأعمال الجميعة وتبرعه السخي .