 مذيع الجزيرة “جمال ريان” نسب عائلتنا يعود لباب “الريان” في الجنة! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مذيع الجزيرة “جمال ريان” نسب عائلتنا يعود لباب “الريان” في الجنة!

مذيع الجزيرة “جمال ريان” نسب عائلتنا يعود لباب “الريان” في الجنة!
المناطق ـ الرياض

كتب المرتزق القطري “جمال ريان” مذيع قناة الجزيرة القطرية، عدة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”يزعم فيها أن أصوله خليجية وقبلها كتب انه مصري.
وساق ريان تغريداته بشكل عصبي حيث قال في تغريدة سابقة له عام “2016” أنا “مصري” ثم يأتي ليكون على رأس الإعلاميين المحاربين لمصر، والان يزعم ريان انه خليجي وأن والده من الحجاز!، ثم يكيل السباب عبر شاشة الجزيرة ضد المملكة وشعبها.
وساق ريان تغريدة غريبة وجدت الكثير من الانتقادات قال فيها: “عائلة الريان  ، في ارض الحجاز ، نسبة الى باب الريان ، وهو  باب من أبواب الجنة، لا يدخله الا الصائمون”
وتأتي تغريدات المرتزق جمال ريان ضمن إطار المزاعم ولكذب المعتاد عليه عبر شاشات قناة الجزيرة القطرية التي دأب الاستمرار عليها ضد المملكة والإمارات والبحرين ومصر، وفقاً للامتلاءات التي تأتيه من قبل نظام الحمدين.
ورداً على تلك الادعاءات لريان كتب أحد المغرد “طير السعد” : “انت لست من الجنسيات التي ذكرتها ولا يتشرفون بك  انت مرتزق تعيش وتنتفع بقذف الناس بأعراضها وكرامتها”
وقال المغرد الفلسطيني “طارق الفرا”: “جميل أنك لا تعرف أصلك يا جمال  @jamalrayyan , نحن الفلسطينيون نعرف أصلنا وفصلنا ونعرف أننا من هذه الأرض أبناء كنعان”.
بدوره علق المغرد “الاتحاد الخليجي” : “فعلا هو مثل الأرنب .. يقفز من مكان إلى آخر على حسب المصلحة وليس المبادئ .. علما أن الأرنب في المجتمع السعودي رمز للكذب”.

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