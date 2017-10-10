 التعلم مدى الحياة .. بتعليم المنطقة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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التعلم مدى الحياة .. بتعليم المنطقة الشرقية

التعلم مدى الحياة .. بتعليم المنطقة الشرقية
المناطق - الدمام

أصدر مدير عام التعليم  بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، قرارًا يقضي افتتاح مركز الحي المتعلم بمدرسة مكة المكرمة المتوسطة بشرق الدمام.                                                       وكلف الدكتور المديرس، الأستاذ سعد مفرح القحطاني قائداً للمركز، متمنياً له التوفيق في أداء مهامة ومسؤولياته القادمة.
ومبادرة وزارة التعليم .. التعليم مدى الحياة “استدامة” هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠م . وتستهدف “استدامه” الكبار من الجنسين الذين لم يلتحقوا بالتعليم  لمحو أميتهم وتعزيز قيم التعليم لديهم مدى الحياة؛ وذلك انطلاقا من رؤية المملكة العربية السعوديّة

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