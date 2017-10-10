رئيس مجلس إدارة سابك الجديد في اول زيارة رسمية له يزور الهيئة الملكية بالجبيل

استقبل سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي بمكتبة صباح امس الثلاثاء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعات الأساسية (سابك) الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع والوفد المرافق له .وذلك في أول زيارة رسمية له بعد تعيينه في منصبه الجديد وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة الملكية بالجبيل وشركة سابك.

حيث قدم سعادة الرئيس التنفيذي تهانيه الصادقة للدكتور عبدا للعزيز بن صالح الجربوع على الثقة الكبيرة والغالية والمتمثلة في تولية منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعات الأساسية ( سابك) المشكل مؤخرا.

وقد رافق الجربوع وفد رسمي من اعضاء مجلس ادارة سابك يتقدمهم معالي الاستاذ فهد المبارك lمحافظ مؤسسة النقد سابقا والاستاذ يوسف البنيان الرئيس التنفيذي لشركة سابك وعدد من نواب الرئيس. وبحث الوفد سبل تعزيز التعاون بين شركة سابك والهيئة الملكية بالجبيل مثمنين الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الملكية بالجبيل .

و اطلع رئيس مجلس إدارة سابك والوفد المرافق على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية، من خلال جولة على مركز الزوار التابع للهيئة الملكية بالجبيل ، وتعرف من خلاله على أبرز مقومات النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها، والبنية التحتية المتميزة والرائدة، وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة. حيث قدم مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد محمد نور الدين حسن شرح مفصل للوفد الزائر عن المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية الذي يتكون من واجهة بحرية عامة من ثلاث جهات فضلا عن اشتماله لوسط تجاري . كما استمع الوفد إلى شرح مفصل عن مدينة رأس الخير الصناعية وخطط التوسع المستقبلية والتي تزخر بعدد من مصانع شركة معادن مثل مصنع الفوسفات ، وصناعات الألمنيوم .