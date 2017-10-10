 أمير منطقة القصيم يدشن حملة التشجير لزراعة 50.000 شجرة غداً الأربعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس مجلس إدارة سابك الجديد في اول زيارة رسمية له يزور الهيئة الملكية بالجبيل أمير منطقة القصيم يدشن حملة التشجير لزراعة 50.000 شجرة غداً الأربعاء أمير القصيم يستقبل مدير ومنسوبي مكتب “واس ” بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي الإخباري الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يشيد بانخفاض الحوادث المرورية في المنطقة الشرقية بنسبة 41% مياه محافظة الخرج توضح أسباب الهبوط بحي اليمامة التعلم مدى الحياة .. بتعليم المنطقة الشرقية مذيع الجزيرة “جمال ريان” نسب عائلتنا يعود لباب “الريان” في الجنة! أمير الحدود الشمالية يدعم جمعية التنمية الأسرية ” ألفة ”  بعرعر ب ١٠٠ الف ريال أمير الحدود الشمالية يعزي في وفاة الشيخ عقيل المجلاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان  يستقبل منسوبي تعليم الحدود الشمالية  بمناسبة اليوم العالمي للمعلم أمير عسير يستقبل الدكتورعطيف  أمير المدينة يستقبل سفير باكستان لدى المملكة

أمير منطقة القصيم يدشن حملة التشجير لزراعة 50.000 شجرة غداً الأربعاء

أمير منطقة القصيم يدشن حملة التشجير لزراعة 50.000 شجرة غداً الأربعاء
المناطق - بريدة

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يوم غد الأربعاء، حملة التشجير لعام 1439هـ تحت عنوان : (أرض القصيم الخضراء) ، وذلك في منتزه القصيم الوطني في بريدة.
حيث سيتم خلال هذه الحملة زراعة حوالي 50.000 شجرة ، وستغطي الحملة التي تمتد لحوالي شهر جميع المحافظات والمدن والمراكز بمنطقة القصيم . كما سيصاحب تدشين الحملة إقامة دورات إرشادية وزراعية للحافظ على البيئة ومعرض مصاحب له ، وسيشارك الإدارة العامة لشئون الزراعية بمنطقة القصيم بالحملة عدة جهات حكومية وأهلية بالمنطقة .
كما سيقوم أمير المنطقة خلال هذه التدشين بإفتتاح مبنى المنتزه الجديد بالطرفية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>