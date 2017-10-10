يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يوم غد الأربعاء، حملة التشجير لعام 1439هـ تحت عنوان : (أرض القصيم الخضراء) ، وذلك في منتزه القصيم الوطني في بريدة.
حيث سيتم خلال هذه الحملة زراعة حوالي 50.000 شجرة ، وستغطي الحملة التي تمتد لحوالي شهر جميع المحافظات والمدن والمراكز بمنطقة القصيم . كما سيصاحب تدشين الحملة إقامة دورات إرشادية وزراعية للحافظ على البيئة ومعرض مصاحب له ، وسيشارك الإدارة العامة لشئون الزراعية بمنطقة القصيم بالحملة عدة جهات حكومية وأهلية بالمنطقة .
كما سيقوم أمير المنطقة خلال هذه التدشين بإفتتاح مبنى المنتزه الجديد بالطرفية .
أمير منطقة القصيم يدشن حملة التشجير لزراعة 50.000 شجرة غداً الأربعاء
يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يوم غد الأربعاء، حملة التشجير لعام 1439هـ تحت عنوان : (أرض القصيم الخضراء) ، وذلك في منتزه القصيم الوطني في بريدة.
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