أمير القصيم يستقبل مدير ومنسوبي مكتب “واس ” بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي الإخباري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بمنطقة القصيم إبراهيم بن ناصر المجحدي ، ومنسوبي المكتب الذين قدموا للسلام على سموه ، وتسليمه التقرير السنوي لما جرى بثه من قبل واس من أخبار تنقل منجزات سموه والتغطيات والفعاليات والأنشطة والمناسبات الرسمية والثقافية التي رعاها في المنطقة.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بهم ، مشيداً بالتحول الإيجابي الذي طرأ على هيئة وكالة الأنباء السعودية ، ومواكبة الإعلام الحديث ، منوهاً بما شاهده من خلال التقرير الذي دون فيه جميع التغطيات الإعلامية والتقارير الصحفية التي قام بها سموه لعموم مدن ومحافظات ومراكز منطقة القصيم ، مشيراً سموه إلى أن وكالة الأنباء السعودية هي مصدر الأخبار الرئيسي والمرتكز الأول لها ، متمنياً لمنسوبي واس التوفيق والسداد جميعهم ، وأن يكونوا دائماً أداة مساهمة ومساعدة في دعم عمل ورسالة هيئة وكالة الأنباء السعودية ، للارتقاء بالجهود الرائعة التي يبذلها الجميع من منسوبي واس ، منوهاً بمتابعة معالي وزير الثقافة والإعلام ومعالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية ونائبه ، الذين يسهمون في تذليل الصعاب التي تحول دون تطوير العمل.

من جانبه عبر مدير ومنسوبي مكتب واس بالمنطقة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير القصيم على توجيهاته ومتابعته الدائمة للشأن الإعلامي بالمنطقة , مؤكدين أن توجيهات سموه ستكون نبراساً لهم لتحقيق الأهداف المنشودة التي يتطلع لها سموه.