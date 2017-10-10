(بوكس.كوم) يطرح إمكانياته الرقمية واللوجستية لزوار جايتكس دبي

تشارك الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع في فعاليات جيتكس 2017 بمدينة دبي وذلك من خلال عرض أحد أكبر منتجاتها( بوكس. كوم) والمتخصص في عرض وبيع وتوصيل الكتب المطبوعة منها و”الكتب الرقمية”، حيث يعد المنتج واحد من استثمارات الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع الرائدة في توزيع الصحف والمجلات والكتب حصريا في المملكة.

وحول هذه المشاركة قال حمد البكر، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الموحدة للتوزيع (( تأتي هذه المشاركة لـ بوكس.كوم امتداد لاهتمامنا بالتواجد في أكبر المعارض المحلية والدولية لتقديم أحدث ما توصلنا له في الشركة.

وذكر أن هذه المنصة التسويقية لبيع الكتاب وتوفيره تعتبر الأكبر على مستوى العالم العربي من حيث عدد العناوين وتنوع الناشرين، والذين يأتون من المملكة العربية السعودية والوطن العربي بالإضافة إلى الكتب الأجنبية.

وأفاد البكر، أن الشركة الوطنية تملك ميزة تنافسية عالية في هذا المجال تأتي من خلال خبرتها في تسويق وتوزيع الكتاب داخل المملكة لأكثر من 30 عاما وذراعها اللوجستي الذي يغطي كافة مناطق المملكة من خلال أسطول يزيد عن 1500 مركبة.

وأكد وليد السعيد مدير بوكس.كوم: أن هذا الموقع يأتي ضمن حزمة مستحدثة من مجموعة متكاملة للمشاريع والأعمال المساندة التي تعتمد كلياً على التقنية والخدمات اللوجستية في إطار خطة الشركة الوطنية للتحول. موضحاً أن الوطنية لم تعد مقتصرة على نشاطها الرئيسي بتوزيع الصحف والمجلات والكتب وأنها تعتبر حالياً من أهم الأذرع اللوجستية بالمملكة ولديها تحالفات مع أهم شركات البريد السريع العالمية، مثل “أرامكس” و”فيدكس” و”يو بي اس”، وكذلك أكبر شركات الاتصالات العاملة بالمملكة كالاتصالات السعودية وموبايلي وليبرا.

وقال: حرصاً من الشركة على نشر الثقافة فقد اعتمدت قيمة رمزية للتوصيل عبارة عن خمسة ريالات لكل شحنة في أي مكان بالمملكة مع الوعد بأن تكون مدة توصيل الكتاب خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة.

وحول مميزات بوكس.كوم قال عبدالله الزهراني مدير العلاقات العامة بالشركة الوطنية الموحدة للتوزيع: المشروع يعتبر واحدا من استثمارات الشركه الوطنيه الموحده للتوزيع الرائدة في توزيع الصحف والمجلات والكتب حصريا في المملكه وقد سخرت الشركة الوطنية إمكاناتها الهائلة لتمنح رواد الإنترنت منصة رقميه مهمة للكتب المطبوعة و الكتب الرقمية والمجلات وغيرها من منتجات المحتوى التـثـقيفي

وأضاف عبدالله العتيق مدير الاتصالات في الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع: “إن الموقع يتميز بالتقنيات المتطورة في البحث بين كل العناوين المتوافرة على المنصة سواء البحث بالعنوان واسم المؤلف أو الكلمات المفتاحية المختصرة وإيجاد ما يبحثون عنه خلال لحظات بدقة عالية”