 مركز للمعلومات الدوائية والسموم بمستشفى الأطفال بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مركز للمعلومات الدوائية والسموم بمستشفى الأطفال بالطائف

مركز للمعلومات الدوائية والسموم بمستشفى الأطفال بالطائف
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

تواصلاً للأعمال التطويرية التي يشهدها مستشفى الأطفال بالطائف فقد تم بدء العمل بمركز المعلومات الدوائية والسموم بقسم الصيدلية حيث سيتولى الرد على جميع الإستفسارات والأسئلة المتعلقة بالدواء من تعارضات دوائية وجرعات زائدة وإستخدامات  الدواء وكذلك التسمم الغذائي والدوائي للتقليل من الأخطاء الدوائية ورفع مستوى أداء جميع الكادر الطبي بالمستشفى.
وفي سياق متصل  تم صرف ما يقارب 5000 وصفة طبية خلال أسبوع  شملت 37379 صنف من الأدوية ، كان أعلاها مستحضرات الأنف ولاذن والحنجرة  بـ 19012 مستحضر يليها المضادات البكتيرية بـ10911 مضاد و6307 مخفض للحرارة.
الجدير بالذكر أن  الصحة تنفذ  برنامج «أداء الصحة»، والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات،  ويشمل حالياً (70) مستشفى رئيس ، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشر لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية، وهي (الطوارئ والعيادات والعمليات والتنويم والعنايات المركزة والأشعة والمختبرات)، كما يتم في البرنامج تطوير مهارات الكوادر للتعامل مع المؤشرات وإكتشاف مكامن التحسين للأداء وبتوازن مع معايير الجودة وسلامة المرضى

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