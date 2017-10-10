 205 ملايين حجم ديون النصر.. و13 مليونا خسائره في عام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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205 ملايين حجم ديون النصر.. و13 مليونا خسائره في عام

205 ملايين حجم ديون النصر.. و13 مليونا خسائره في عام
المناطق_الرياض

عقد نادي النصر اليوم الجمعية العمومية العادية للنادي، حيث تم فيها استعراض الوضع المالي للنادي وحجم الإيرادات والمصروفات والديون.
وأعلن النصر عن حجم الديون المترتبة على النادي والتي بلغت 205 ملايين ريال حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية اليوم.
وفي تفاصيل الوضع المالي أكد النصر حجم الإيرادات حتى 30/6/2017 بلغ 138 مليون ريال، مقارنة بحجم مصروفات بلغ 151 مليونا، وبصافي خسارة 13 مليونا خلال الفترة، وذلك في قائمة الدخل من 1/7/2016 حتى 30/6/2017.
وحول المديونية العامة قال النصر إنه قام بسداد 58 مليون من إجمالي الديون ليقلص حجم الديون من 263 مليونا إلى 205 ملايين.
وأعلن النصر أنه فور نهاية الجمعية العمومية العادية أعلن رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي دعما للنادي مقدارة 15 مليون ريال.

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