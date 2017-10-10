“إعلاميون” في زيارة لـ العيادات التخصصية الشاملة لـ قوى الأمن بالخرج

قام مجموعة من إعلاميي محافظة الخرج بزيارة خاصه صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق ( ٢٠ محرم ١٤٣٩هـ )، وذلك لمجمع العيادات التخصصية الشاملة لقوى الأمن بمحافظة الخرج و كان في مقدمة مستقبلِيهم العقيد “سعيد بن عبدالله بن حمران” ومدير العلاقات العامة بالمجمع الأستاذ “ذيب الحربي”.

وقد اطلع الإعلاميين من خلال الزيارة على أبرز الجهود التي تُقدم من مجمع العيادات التخصصية الشاملة لقوى الأمن بالخرج والتي اتضح من خلال الزيارة بأنها تقدم الخدمات الطبية لقرابة ( ٢٦ ألف ) من منسوبي وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين وعوائلهم ومن ضمنهم أيضاً أُسر شهداء الواجب بمحافظة الخرج.

وقد رحّب سعادة العقيد “بن حمران” مدير المجمع بالإعلاميين الحضور وقدم لهم الشكر والتقدير على مبادرتهم الطيبة بالقيام بهذه الزيارة مثمناً دورهم الإعلامي في تسليط الضوء على ما تقوم به وزارة الداخلية من جهود جبارة تستحق إبرازها ممثلةً في إدارة الخدمات الطبية بها والتي جعلتهم يقدمون الخدمات الطبية لقرابة ( ٣٠٠ ) حالة بصفة يومية.

بعد ذلك اصطحب “بن حمران” الحضور في جولة لتسليط الضوء على جميع العيادات المتوفرة بالمركز.

يُذكر أن المركز مرتبط في تحويل الحالات أيضاً مع مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج، والذي أثنى كثيراً على تجاوبهم السريع معهم في استقبال الحالات التي يتم تحويلها لهم.

الجدير بالذكر أن المركز له عيادة متخصصة في سجن الخرج العام ومُعد لها برنامج زيارات بصفة مستمرة، الأمر الذي قابله السادة الإعلاميين بتقديم الشكر لمقام وزارة الداخلية وإدارة الخدمات الطبية بها ولجميع العاملين بذلك المجمع الطبي وذلك على ما يقومون به من جهود جبارة كان لها الأثر الجميل في توفير العناء على منسوبي الوزارة في مجال الإهتمام برعايتهم طبياً.

كما اثناء المراجعين للمركز على كافة الخدمات التي هي موفرة وبصفة مستمرة من المركز.