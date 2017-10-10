 نائب أمير جازان يستقبل مشائخ الطمحة بمحافظة صبيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير جازان يستقبل مشائخ الطمحة بمحافظة صبيا

نائب أمير جازان يستقبل مشائخ الطمحة بمحافظة صبيا
المناطق_أمل بهكلي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان, بمكتبه بالإمارة اليوم, شيخ شمل قبائل الطمحة الشيخ محمد بن إبراهيم قصادي ومشايخ قرى الطمحة التابعة لمحافظة صبيا .
ورحّب سمو أمير المنطقة بمشايخ قرى الطمحة، مؤكداً أهمية الدور المناط بمشايخ القبائل في إنجاح أعمال مختلف الجهات الحكومية، وتنفيذ المشروعات الخدمية، والإسهام في حفظ الأمن من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية الخدمية والأمنية ، راجياً العون والتوفيق للجميع لكل ما فيه خير الوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة .
وجرى بحث عددا من  الموضوعات خلال اللقاء والتي تهم قرى الطمحة وما جاورها واحتياجاتها من المشروعات الخدمية والتنموية..

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