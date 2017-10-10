 البورصة المصرية تخسر 4.9 مليار جنيه عند إغلاقها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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البورصة المصرية تخسر 4.9 مليار جنيه عند إغلاقها

البورصة المصرية تخسر 4.9 مليار جنيه عند إغلاقها
المناطق_وكالات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية .

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9ر4 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 6ر771 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 4ر1 مليار جنيه .

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 03ر1 في المئة ليبلغ مستوى 08ر13824 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 12ر0 في المئة ليصل إلى مستوى 58ر799 نقطة .

وشملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 2ر0 في المئة ليبلغ مستوى 40ر1785 نقطة .

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