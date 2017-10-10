وزير الداخلية يستقبل القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة

بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية مع القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة كريستوفر هينزيل، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لما فيه تأكيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وأمريكا .

جاء ذلك خلال استقبال سمو وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة اليوم للقائم بأعمال السفارة الأمريكية.

حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر الداود ، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد المهنا.