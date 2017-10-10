 وزير الداخلية يستقبل القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وزير الداخلية يستقبل القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة

وزير الداخلية يستقبل القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة
المناطق_الرياض

بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية مع القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة كريستوفر هينزيل، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لما فيه تأكيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وأمريكا .

جاء ذلك خلال استقبال سمو وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة اليوم للقائم بأعمال السفارة الأمريكية.

حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر الداود ، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد المهنا.

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