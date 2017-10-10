التحالف يقصف مواقع الانقلابيين في جنوب صنعاء وشرقها

قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الانقلاب جنوب وشرق العاصمة صنعاء، في وقت استمرت فيه المعارك الميدانية في مديرية نهم.

وأفاد موقع (سبتمبر.نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف دمرت ظهر اليوم، مواقع عسكرية لميليشيا الانقلاب الحوثية وقوات المخلوع صالح في مديرية سنحان، جنوبي العاصمة صنعاء.

وأضاف نقلًا عن مصادر محلية قولها إن الانفجارات العنيفة هزت المنطقة عقب استهداف المقاتلات معسكر جربان.

من جهة أخرى، دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات ومواقع وتجمعات وآليات عسكرية تابعة لميليشيا الانقلاب بمنطقة محلي، وجبال يام، بمديرية نهم، شرقي العاصمة في الوقت الذي تواصلت فيه المعارك بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق المدفون، والقتب، وبران، ومسورة، والمجاوحة، بالمديرية ذاتها.

وأوضحت المصادر أن ميليشيا الانقلاب تكبدت قتلى وجرحي جراء المعارك في تلك المناطق.

من جهة أخرى لقي خمسة من عناصر الميليشيات الانقلابية مصرعهم وجرح ثلاثة آخرون في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن بمواجهات مع قوات الجيش الوطني فجر اليوم.

وقالت مصادر ميدانية لموقع (سبتمبر نت) إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني باللوائيين 83 مدفعية والاستقبال بمريس وبين ميليشيا الانقلاب في جبلي التهامي وناصة ومنطقة العرفاف جنوبي دمت.

وذكرت المصادر أن المواجهات التي استمرت خمسة ساعات استخدم فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت عقب محاولة تسلل للميليشيا الانقلابية إلى موقع قوات الجيش الوطني بمحور يعيس شرقي جبهة مريس.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش اليمني تمكنت من التصدر للمحاولة وأجبرت العناصر الانقلابية على التراجع والانسحاب.

وشنت قوات الجيش الوطني اليمني من مواقع تمركزها بيعيس والقدمة قصفًا عنيفًا بالمدفعية دكت فيه مواقع الانقلابيين المتمركزين في جبلي ناصة والتهامي ومنطقة العرفاف جنوبي مديرية دمت.

وخلفت المواجهات مقتل خمسة عناصر في صفوف الميليشيا الانقلابية وجرح ثلاثة آخرون، فيما قتل جندان اثنان من الجيش الوطني اليمني.

وأضاف الموقع أن الميليشيا الانقلابية المتمركزة في جبلي ناصة والتهامي ومنطقة العرفاف جنوبي دمت تواصل قصفها العشوائي بقذائف المدفعية على القرى السكنية في يعيس ، والجروف ، والقدمة والقهرة ، وادمة بمنطقة مريس شمالي محافظة الضالع بشكل شبه يومي مخلفًة أضرارًا في ممتلكات المواطنين إضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين في معظم الأحيان –