قائد القوات البرية يستقبل قائد القيادة البحرية المركزية الأمريكية

استقبل صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات البرية وقائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل بمكتب سموه بالقوات المشتركة اليوم, معالي قائد القيادة البحرية المركزية والأسطول الخامس الأمريكي وقوات التحالف البحري الفريق البحري جون اكويلينو , والوفد المرافق له .

وجرى خلال الاستقبال الذي حضره عدد من قيادات القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل, مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض آفاق التعاون في المجال العسكري.

وفي نهاية الاستقبال تم تبادل الهدايا التذكارية.