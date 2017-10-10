 قائد القوات البرية يستقبل قائد القيادة البحرية المركزية الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصادات 4 دول متقدمة.. وبريطانيا خارج القائمة الملتقى السعودي الإماراتي يبدأ أعماله غداً في أبوظبي «التجارة» تنفي منحها شركة «دوبلي» ترخيصا للقيام بأي أعمال تجارية 300 ألف سيارة جديدة في السوق السعودية خلال النصف الأول قائد القوات البرية يستقبل قائد القيادة البحرية المركزية الأمريكية رئيس إقليم كتالونيا يعلن الانفصال عن إسبانيا التحالف يقصف مواقع الانقلابيين في جنوب صنعاء وشرقها وزير الداخلية يستقبل القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة إرجاء خطاب رئيس كاتالونيا المرتقب حول احتمال إعلان الاستقلال لساعة قرقاش: على قطر أن تنبذ الإرهاب لاستضافة كأس العالم البورصة المصرية تخسر 4.9 مليار جنيه عند إغلاقها 205 ملايين حجم ديون النصر.. و13 مليونا خسائره في عام

قائد القوات البرية يستقبل قائد القيادة البحرية المركزية الأمريكية

قائد القوات البرية يستقبل قائد القيادة البحرية المركزية الأمريكية
المناطق_الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات البرية وقائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل بمكتب سموه بالقوات المشتركة اليوم, معالي قائد القيادة البحرية المركزية والأسطول الخامس الأمريكي وقوات التحالف البحري الفريق البحري جون اكويلينو , والوفد المرافق له .

وجرى خلال الاستقبال الذي حضره عدد من قيادات القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل, مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض آفاق التعاون في المجال العسكري.

وفي نهاية الاستقبال تم تبادل الهدايا التذكارية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>