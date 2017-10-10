 «التجارة» تنفي منحها شركة «دوبلي» ترخيصا للقيام بأي أعمال تجارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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«التجارة» تنفي منحها شركة «دوبلي» ترخيصا للقيام بأي أعمال تجارية

«التجارة» تنفي منحها شركة «دوبلي» ترخيصا للقيام بأي أعمال تجارية
المناطق_الرياض

كشفت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الثلاثاء عن عدم منح شركة “دوبلي” ترخيصا للقيام بأي أعمال تجارية أو تسويقية.

وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي في (تويتر) رداً على استفسار وردها “الوزارة لم تمنح شركة “دوبلي” ترخيصا للقيام بأي أعمال تجارية أو البحث عن مسوقين بأسلوب التسويق الشبكي وأن ذلك مخالف للأنظمة ويوجب العقوبات.

وأكدت أن الوكالة الممنوحة لوكيل الشركة تخوّل وكيلها المحلي بالقيام بالتسويق الإلكتروني بنفسه فقط وهي “منتهية” ولا تمكّنه من ممارسة أي نشاط إلكتروني.

وحذرت التجارة من الشركات التي تطلب الاشتراك بمبلغ مالي وجذب أكبر عدد من العملاء وتعدهم بخدعة الأرباح، لأن هذا النشاط تسويق شبكي مخالف للأنظمة.

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