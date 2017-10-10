 صندوق النقد يتوقع نمو اقتصادات 4 دول متقدمة.. وبريطانيا خارج القائمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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صندوق النقد يتوقع نمو اقتصادات 4 دول متقدمة.. وبريطانيا خارج القائمة

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصادات 4 دول متقدمة.. وبريطانيا خارج القائمة
المناطق_الرياض

توقع صندوق النقد الدولي في آخر دراسة له حول “آفاق الاقتصاد العالمي” نمو معظم اقتصادات الدول المتقدمة ما عدا بريطانيا.
وأبقى الصندوق على توقعاته التي نشرها في فصل الصيف الماضي فيما يتعلق بالشأن البريطاني، مشيرًا إلى توقع استقرار معدل نمو الناتج القومي عند 1.7 في المئة هذا العام لينخفض بعدها إلى 1.5 في المئة في عام 2018م.
وأشارت بيانات الصندوق التي نقلتها وسائل الإعلام البريطانية اليوم إلى أن توقعات نمو اقتصاد المملكة المتحدة على المدى المتوسط وليست على المدى القريب.
ورفع الصندوق توقعاته بشأن نمو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.2 في المئة لهذا العام و1.6 في المئة للاقتصاد الفرنسي و1.5 في المئة لكل من اقتصادي إيطاليا واليابان.
وعالمياً، توقع الصندوق نمو اقتصاد العالم بمعدل 0.1 في المئة ليرتفع إلى 3.6 في المئة هذا العام.

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