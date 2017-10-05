 الدفاع المدني يخمد حريق اندلع بمجموعة من الأشجار بوادي بيش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني يخمد حريق اندلع بمجموعة من الأشجار بوادي بيش

الدفاع المدني يخمد حريق اندلع بمجموعة من الأشجار بوادي بيش
المناطق_أمل بهكلي
اندلع مساء اليوم حريق متطور بمجموعة من الأشجار في وادي بيش وباشرت فرق الدفاع المدني اخماد الحريق.
 وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني انه وردنا بلاغ عن حريق بمجموعة أشجار بمحافظة بيش وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة احتراق مجموعة من الاشجار بوادي بيش بمساحة تقدر ٥٠*٥٠ متر مربع حيث تم السيطره على الحريق من قبل الفرق .
مشيرا الى انه لم ينتج عن الحادث اي اصابات ولله الحمد.
من جهة اخرى جرى التنسيق مع شركة الكهرباء لوقوع الحريق أسفل خطوط الضغط العالي.

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