اجتماع في إدارة منتزهات عسير الوطنية بحضور مندوب البنك الدولي بالرياض

عقد اليوم الثلاثاء اجتماع في إدارة منتزهات عسير الوطنية حضره مندوب البنك الدولي بالرياض والمدير التنفيذي لمسار ابراهيم الخليل والسيدة مارت وفريق من هيئة السياحة والتراث الوطني من الرياض وعسير ومدير الشركة الوطنيه السياحيه بعسير ومندوب الغرفه التجاريه بعسير والمدير التفيذي لمجموعه الزهير للسفر والسياحه والمدير التنفيذي تهامة للسفر والسياحة وكذلك ممثل فريق هايكنج السعوديه وذلك لمناقشه واختيار المسار السياحي بمنطقه عسير وبحث اوجه الشراكه مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص في سبيل انجاح اختيار مسار سياحي متوفير به كل الخدمات وبعد ذلك توجه الفريق الي جوله في السوده للوقوف على الطبيعه.