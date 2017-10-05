 تعليم الكبار بالرياض تعقد لقاءها الأول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تعليم الكبار بالرياض تعقد لقاءها الأول

تعليم الكبار بالرياض تعقد لقاءها الأول
المناطق_الرياض
عقدت إدارة تعليم الكبار بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لقاءها الأول مع قيادات المدارس الليلية بإشراف مدير إدارة تعليم الكبار الأستاذ خالد بن غيث العصلب وحضور مشرفي تعليم الكبار وكذلك المشرف على النظام الفصلي د.خالد السعيد بمركز تدريب القيادات التربوية.
وقد تخلل الاجتماع مداخلات قادة المدارس مع د.خالد حول النظام الفصلي ومواد التعثر وتوجت بمقترحات يتم الرفع بها لمقام وزارة التعليم .
وفي سياق متصل تم استعراض أبرز التطلعات التي تسعى إدارة تعليم الكبار لتحقيقها خلال هذا العام ومنها توضيح الآلية الجديدة المقترحة لترشيحات المعلمين في المدارس الليلية وكذلك أبرز التحديثات على البرامج الإلكترونية الخاصة بنظام المسيرات.
وختاماً تم الكشف عن الإستعداد لإقامة معرض تعليم الكبار الأول خلال الفترة القادمة من العام الدراسي الحالي1439/1438هـ .

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