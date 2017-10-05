 هيئة السياحة أول مؤسسة وطنية تدخل لغة برايل في كروت موظفيها* البريد الوارد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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هيئة السياحة أول مؤسسة وطنية تدخل لغة برايل في كروت موظفيها* البريد الوارد

هيئة السياحة أول مؤسسة وطنية تدخل لغة برايل في كروت موظفيها* البريد الوارد
المناطق_الرياض

كأول مؤسسة وطنية على مستوى المملكة، أدخلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لغة برايل بشكل رسمي على الكروت التعريفية لمسئوليها الـ ” بزنس كارد ” بهدف تمكين فئة المكفوفين من التعرف على المسئولين وقراءة أسمائهم ومناصبهم الوظيفية، تقديراً من الهيئة لهذه الفئة الغالية من المواطنين والمقيمين.

وأصدر رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان قراراً يقضي بإدراج لغة برايل على الكروت التعريفية لمسئولي الهيئة، كما وجه سموه بأن يتم اعتماد مؤسسة وطنية يملكها ويعمل فيها عدداً من أبناء الوطن المكفوفين لتنفيذ وطباعة الكروت التعريفية لمسئولي الهيئة، كنوع من التشجيع لهذه الفئة التي انخرطت في العمل وفي كافة مناحي الحياة بشكل فاعل.

ويحسب للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أيضاً أنها من ضمن مؤسسات الدولة الرائدة في تطبيق مشروع الوصول الشامل الذي يمكن ذوي الظروف الخاصة من التنقل داخل الهيئة بيسر وسهولة ودون عوائق، كما قدمت الهيئة ولا زالت الكثير من البرامج والتعاون من مركز الملك سلمان بن عبد العزيز لأبحاث الإعاقة، وجمعية الأطفال المعوقين، إلى جانب توظيفها عدداً من القدرات الوطنية المبدعة من ذوي الظروف الخاصة.

وبهذا القرار ستكون لغة برايل حاضرة على كروت التعريف الخاصة بنحو 1100 موظف يعملون في هيئة السياحة والتراث الوطني في المركز الرئيس وفي باقي المناطق

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