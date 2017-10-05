مكافآت مالية لمن يبلّغ عن قياديّ حزب الله حمية وشكر

كشفت الصجافة الإسرائيلية أنّ وزارة الخارجية الأمريكية ستعلن الأسبوع المقبل عن مكافأت مالية بقيمة 12 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات حول قياديين من حزب الله.

وبحسب الصحيفة فإنّ أمريكا ستخصص مبلع 7 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن طلال حمية، و5 ملايين دولار أخرى مقابل على معلومات عن فؤاد شكر.

يذكر انّ حمية يترأس وحدة العمليات الخارجية المسؤولة عن تنفيذ العمليات خارج لبنان لمصلحة “الحزب”، ومتهم بالتخطيط لهجمات إرهابية إضافة إلى القيام بعمليات خطف مواطنين أميركيين.

فيما شكر، هو من أعضاء “حزب الله” ويدير القوات العسكرية للمجموعة في جنوب لبنان.