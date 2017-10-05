إصابة 4طلاب في مضاربة جماعية بمركز جرد التابع بمحافظة بالجرشي

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد بانه وقعت إشتباكات يدوية بين مجموعة من طلاب إحدى المدارس الثانوية بمركز جرد التابع لمحافظة بالجرشي مما تسبب في حدوث أربع إصابات مابين حرجة إلى متوسطة مشيرا بانه في تمام السَّاعة الواحِدةُ والنِّصْف من ظهر هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١/٢٠ هـ وأَثناء قيام دورية مخفر شرطة جَرْد بمهامِّ عملها لاحَظَتْ تجمع عدد من الطلاب في وضْع اشْتباكات يدوية (مضَارَبة).

فور ذلك تم طلب الدعم وفض تلك الاشتباكات التي أَسفرتْ عن حدُوثِ أَربع إِصَابات بجرُوح طعنية، منهما إِصابتان حرِجَتانِ .

وباسْتيضاحِ الوضْع تبين بأَن هذه الاشتباكات كانت بين عدد خمْسةَ عَشْرَ طَالِبًا نتيجةَ خلافاتٍ لَفْظِيَّة حدثت داخل فناءِ المدرسةِ تطوَّرت فِيمَا بعد لإشتباكات يدوية بواسطة سلاح أبيض ( سكين ) .

تم إسعاف المصابين بنقلهم لمستشفى العقيق العام حيث تم معالجة حالتين وتحويل حالتين لمستشفى الملك فهد لسوء حالتهما الصحية .

تم التحفظ على بقية أطراف الإشتباكات بدار الملاحظة الإجتماعية لإستكمال الإجراءات الأمنية الأولية وتم إشعار النيابة العامة بذلك .