لقاء تنسيقي لجمعيات الهلال الاحمر والصليب الاحمر العربية بتونس

عقدت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الاحمر لقاء تنسيقيا لمكوناتها من جمعيات الهلال الاحمر والصليب الاحمر وذلك عصر اليوم بالعاصمة التونسية ، بحضور الامين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني. وعدد من أصحاب المعالي ورؤساء وممثلي الجمعيات الوطنية.

وبحث اللقاء تحضيرات المنظمة للملتقى الثالث الذي يجمع صباح غد الأربعاء رؤساء أجهزة الدفاع المدني وأمناء ورؤساء جمعيات الهلال الاحمر والصليب الاحمر بالدول العربية بحضور مختلف الدول العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الدولية.

واستعرض اللقاء الذي افتتحه أمين عام الهلال الاحمر التونسي عبداللطيف شابو نماذج العمل المشترك بين الجمعيات الوطنية واجهزة الدفاع المدني في سبيل تفعيل آليات العمل التنسيقية وتقديم المساعدات والقيام بأعمال الاغاثة والانقاذ أثناء وقوع الأزمات، وتكامل التعاون بين هذه الأجهزة وسياسات الاستجابة وادارتها والحد من أخطارها .

وأكد الامين العام للمنظمة الدكتور صالح السحيباني اهمية الملتقى الثالث كونه يعزز التعاون الميداني بين مكونات المنظمة واجهزة الدفاع المدني، والاستعداد للكوارث، وتعزيز بناء قدرات الجمعيات الوطنية، بالاضافة الى دور الحركة الدولية للهلال الاحمر والصليب الاحمر في مجال التأهب للكوارث ، ودور اجهزة الدفاع المدني في القانون الدولي الانساني ، وكذلك بحث العديد من مجالات التعاون في العمل التطوعي، اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم عمليات الاغاثة، والقانون الدولي للكوارث.

هذا وقد ناقش اللقاء آليات واستعداد المشاركة الفاعلة للجمعيات الوطنية العربية في مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر الذي سيعقد في أنطاليا بتركيا نوفمبر القادم .