هيئة الرياضة: منع من لا يلتزم بالزي اللائق من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ اليوم الثلاثاء مسؤولي الملاعب والصالات الرياضية والقائمين على تنظيم مباريات كرة القدم أو الألعاب الأخرى في مختلف المناسبات بمنع الدخول للمنشآت الرياضية أو المباريات لمكن لا يلتزم بالزي المناسب أو اللائق، في ظل ما تحظى به مباريات كرة القدم وبعض الألعاب الرياضية من نقل مباشر ومتابعة من مختلف الأعمار، الأمر الذي يستلزم الظهور بالزي المتوافق مع طبيعة المجتمع السعودي وبما يتناسب مع الذوق العام، بعيدا عن كل ما يخل بذلك من ارتداء لملابس لا تليق بالظهور في أماكن العامة.

وأكد البيان على أن توجيه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تضمن التعميم على كافة الجهات المعنية بالبدء في التنفيذ بصورة فورية على أن يتم إدارج ذلك في البند الخاص بالجماهير في لائحة التشغيل التي سيتم اعتمادها خلال الشهر القادم.