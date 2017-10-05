 ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
المناطق_وكالات

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال التعاملات الأمريكية اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار أمام اليورو.يأتي ذلك فيما يتابع المتعاملون باهتمام كبير التطورات في أوروبا في الوقت الذي يهدد فيه إقليم كتالونيا الإسباني بالانفصال عن البلاد. كما تسري تكهنات بشأن احتمال تفكير البنك المركزي الأوروبي في تقليص برنامج شراء السندات الحالي.وارتفع سعر المعدن الأصفر اليوم بواقع 8ر8 دولار إلى 90ر1293 دولارا للأونصة تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل وهو أعلى مستوى له منذ أسبوعين.
وفي أسواق الصرف تراجع الدولار أمام اليورو إلى أقل مستوى له منذ أسبوع مسجلا 1810ر1 دولار لكل يورو في تعاملات ظهيرة اليوم. وسجلت صادرات ألمانيا نموا حادا خلال آب/أغسطس الماضي، وهو ما يشير إلى تحسن أداء أكبر اقتصاد في أوروبا بعد تراجع قصير خلال الصيف، رغم قوة اليورو.

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