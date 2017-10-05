30 مرشحا للكرة الذهبية.. تعرف عليهم

سيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو والارجنتيني ليونيل ميسي في طليعة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2017 التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في نهاية العام.

وأعلنت المجلة الاثنين لائحة من 30 اسما للجائزة منهم إضافة إلى رونالدو وميسي، البرازيلي نيمار وزميله في باريس سان جرمان الفرنسي الشاب كيليان مبابي والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون. حسب فرانس برس.

وكان رونالدو نال الجائزة في العام الماضي للمرة الرابعة في مسيرته، وهو المرشح الأبرز للفوز بها هذا العام أيضا ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم ميسي، بعد أن قاد فريقه ريال مدريد الأسباني إلى الاحتفاظ بلقبه في دوري أبطال أوروبا.

وهنا لائحة الأسماء الـ30:

– حراس المرمى: يان اوبلاك (اتلتيكو مدريد الاسباني)، دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الانكليزي)، جانلويجي بوفون (يوفنتوس الايطالي)

– المدافعون: مارسيلو وسيرخيو راموس (ريال مدريد)، ماتس هوملز (بايرن ميونيخ الالماني) وليوناردو بونوتشي (ميلان الايطالي)

– للوسط: لوكا مودريتش وطوني كروس وايسكو (ريال مدريد) ونغولو كانتي (تشلسي الانكليزي) وفيليبي كوتينيو وساديو مانيه (ليفربول الانكليزي) وكيفن دي بروين (مانشستر يونايتد الانكليزي)

– للهجوم: نيمار وكيليان مبابي ادينسون كافاني (باريس سان جرمان) وباولو ديبالا (يوفنتوس) ولويس سواريز وليونيل ميسي (برشلونة) ودرايس ميرتنز (نابولي الايطالي) وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) وهاري كاين (توتنهام الانكليزي) وادين دزيكو (روما الايطالي) وانطوان غريزمان (اتلتيكو مدريد) وراداميل فالكاو (موناكو الفرنسي) وبيار ايميريك اوباميانغ (بوروسيا دورتموند الالماني) وكريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو (ريال مدريد) وادين هازار (تشلسي)