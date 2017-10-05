 الجيش العراقي يعلن رسميا استعادة الحويجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجيش العراقي يعلن رسميا استعادة الحويجة 30 مرشحا للكرة الذهبية.. تعرف عليهم قطر.. من أحد أكبر مشتريي الأصول في العالم إلى البيع ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار هيئة الرياضة: منع من لا يلتزم بالزي اللائق من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية إصابة 4طلاب في مضاربة جماعية بمركز جرد التابع بمحافظة بالجرشي لقاء تنسيقي لجمعيات الهلال الاحمر والصليب الاحمر العربية بتونس مكافآت مالية لمن يبلّغ عن قياديّ حزب الله حمية وشكر أمير الرياض يكرم المواطن سلطان الدوسري بعد مبادرته في إنقاذ محطة وقود من الاشتعال هيئة السياحة أول مؤسسة وطنية تدخل لغة برايل في كروت موظفيها* البريد الوارد تعليم الكبار بالرياض تعقد لقاءها الأول اجتماع في إدارة منتزهات عسير الوطنية بحضور مندوب البنك الدولي بالرياض

الجيش العراقي يعلن رسميا استعادة الحويجة

الجيش العراقي يعلن رسميا استعادة الحويجة
المناطق - وكالات

أكد الجيش العراقي استعادة كامل الحويجة من قبل قطعات الجيش والشرطة وبدعم من طيران الجيش العراقي.

وقال متحدث عسكري إن القوات أنهت مهامها في المرحلة الثانية وتكون قد أكملت واجبها بعمليات استعادة الحويجة التي تقع على بعد 45 كيلومترا غربي مدينة كركوك.

وأضاف أن القوات تمكنت من استعادة آخر المناطق في الجزء الجنوبي من مركز قضاء الحويجة وناحية الرياض واستعادة (161) قرية ومنطقة والسيطرة على طريق الفتحة – الرياض باتجاه كركوك.

كما تمت السيطرة الكاملة أيضا على سلسلة جبال حمرين من جسر زغيتون وحتى جسر الفتحة ولمسافة 45 كم وبعمق 15 كم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>