الجيش العراقي يعلن رسميا استعادة الحويجة

أكد الجيش العراقي استعادة كامل الحويجة من قبل قطعات الجيش والشرطة وبدعم من طيران الجيش العراقي.

وقال متحدث عسكري إن القوات أنهت مهامها في المرحلة الثانية وتكون قد أكملت واجبها بعمليات استعادة الحويجة التي تقع على بعد 45 كيلومترا غربي مدينة كركوك.

وأضاف أن القوات تمكنت من استعادة آخر المناطق في الجزء الجنوبي من مركز قضاء الحويجة وناحية الرياض واستعادة (161) قرية ومنطقة والسيطرة على طريق الفتحة – الرياض باتجاه كركوك.

كما تمت السيطرة الكاملة أيضا على سلسلة جبال حمرين من جسر زغيتون وحتى جسر الفتحة ولمسافة 45 كم وبعمق 15 كم.