 التوتر يتصاعد بين واشنطن وأنقرة.. وأردوغان: لا نعترف بالسفير الأمريكي في بلادنا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

لحملة الثانوية .. 500 فرصة تدريبية منتهية بالتوظيف في الهيئة الملكية بفوزها على سويسرا.. البرتغال إلى نهائيات مونديال روسيا سقوط مدوٍٍ لعملة إيران إلى مستوى غير مسبوق هذا ما حدث ركاب حافلة أثناء اصطدامها بسيارة.. مشاهد مروعة (فيديو) التوتر يتصاعد بين واشنطن وأنقرة.. وأردوغان: لا نعترف بالسفير الأمريكي في بلادنا ميزة جديدة في “سناب شات” ستغير تجربة استعماله بشكل أساسي.. فما هي ؟! (فيديو) ولي العهد لوالد الشهيد السبيعي: “أنا واحد من عيالك.. وثأر ولدك عندي باخذه من كل إرهابي” أغرب فيديو قد تشاهده في ملاعب كرة القدم .. أصابه الغرور فخسر فريقه المباراة ! الجيش العراقي يعلن رسميا استعادة الحويجة 30 مرشحا للكرة الذهبية.. تعرف عليهم قطر.. من أحد أكبر مشتريي الأصول في العالم إلى البيع ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

التوتر يتصاعد بين واشنطن وأنقرة.. وأردوغان: لا نعترف بالسفير الأمريكي في بلادنا

التوتر يتصاعد بين واشنطن وأنقرة.. وأردوغان: لا نعترف بالسفير الأمريكي في بلادنا
المناطق - وكالات

لا يزال التوتر يتصاعد بين واشنطن وأنقرة على خلفية إيقاف إصدار التأشيرات، وفي آخر تصريح في حرب التصريحات التي شهدتها الساحة التركية الأميركية، ما أعلنه اليوم الثلاثاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصربي.

فقد اعتبر أردوغان أن السفير الأميركي في أنقرة، جون باس لا يمثل بلاده، قائلاً:”أنا ووزرائي أيضًا لم نعد نعتبره ممثلاً لبلاده”. وأضاف: “إذا كان السفير الأميركي هو من قرر إيقاف إصدار التأشيرات فعليه مغادرة منصبه”.

وتابع قائلاً: “لسنا مستعدين اليوم لاستقبال سفير الولايات المتحدة في أنقرة، والمسؤولون الأتراك سيقاطعون الاجتماعات معه”.

كما أشار إلى أن الحكومة التركية لن تستقبل السفير جون باس في جولته الوداعية قبل مغادرته أنقرة في الأيام المقبلة حيث عين سفيرا في كابول.

وعن تعليق التأشيرات مع الولايات المتحدة، قال: “ليس نحن من افتعل الأزمة، الولايات المتحدة هي المسؤولة عن ذلك”.

يذكر أن البعثة الأميركية في تركيا كانت أوقفت الأحد الماضي (8 أكتوبر) إصدار كل التأشيرات باستثناء الهجرة، وذلك في جميع منشآتها الدبلوماسية بالبلاد.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>