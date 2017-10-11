 سقوط مدوٍٍ لعملة إيران إلى مستوى غير مسبوق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سقوط مدوٍٍ لعملة إيران إلى مستوى غير مسبوق

سقوط مدوٍٍ لعملة إيران إلى مستوى غير مسبوق
المناطق - وكالات

واصل “التومان” الإيراني سقوطه أمام العملات الأجنبية وانهار إلى مستوى غير مسبوق لاسيما خلال الأشهر الماضية.

وبعد توقعات نشرتها الوكالات العالمية حول احتمالية عدم مصادقة دونالد ترمب بالتزام إيران لبنود الاتفاق النووي، انهارت العملة الإيرانية من جديد أمام الدولار بشكل مفاجئ في اليومين الأخيرين.

وشهدت أسعار صرف الدولار أمام العملة الإيرانية اليوم الثلاثاء ارتفاعاً كبيراً، حيث سجل الدولار مستويات قياسية لم تشهدها المصارف الإيرانية خلال العامين الماضيين.

ووصل سعر صرف الدولار أمام الريال الإيراني بالسوق السوداء في طهران، الثلاثاء، إلى 4048 ريالا، مسجلاً قفزة كبيرة بحوالي 1500 ريال إيراني مقارنة بيوم الأحد الماضي.

 

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