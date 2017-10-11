 بفوزها على سويسرا.. البرتغال إلى نهائيات مونديال روسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بفوزها على سويسرا.. البرتغال إلى نهائيات مونديال روسيا

بفوزها على سويسرا.. البرتغال إلى نهائيات مونديال روسيا
المناطق - وكالات

خطف منتخب البرتغال لكرة القدم بطاقة التأهل عن المجموعة الاوروبية الثانية الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا بفوزه على نظيره السويسري 2-صفر في لشبونة في الجولة العاشرة الأخيرة. وسجل يوهان دغورو (41 خطأ في مرماه) وأندريه سيلفا (57) الهدفين.

ورفعت البرتغال رصيدها إلى 27 نقطة وتقدمت بفارق الأهداف على سويسرا المتصدرة السابقة التي بات عليها خوض الملحق.

ويتأهل صاحب المركز الأول في المجموعات الأوروبية التسع مباشرة إلى النهائيات، وتخوض أفضل ثمانية منتخبات تحل ثانية ملحقا فاصلا لحسم البطاقات الأربع المتبقية.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى 18 منتخبا بعد أن انضمت فرنسا والبرتغال إلى روسيا المضيفة وألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وبلجيكا وبولندا وصربيا وآيسلندا من أوروبا، والسعودية واليابان وكوريا الحنوبية وإيران من آسيا، ومصر ونيجيريا من أفريقيا، والمكسيك وكوستاريكا من الكونكاكاف.

في لشبونة، ثأرت البرتغال، بطلة أوروبا 2016، لخسارتها في غياب كريستيانو رونالدو عن التشكيلة صفر-2 ذهابا في الجولة الأولى من التصفيات.

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